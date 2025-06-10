Українські армреслери здобули дев'ять нагород на чемпіонаті Європи

Наша доросла збірна посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи

Українські армреслери – серед переможців та призерів чемпіонату Європи, що завершився у місті Клуж-Напока (Румунія). Про це повідомляє «Главком».

Наша доросла збірна посіла третє командне місце, здобувши 9 медалей:

«Золото»: Руслана Симоненко (ліва рука).

«Срібло»: Ліна Деменко (права рука).

«Бронза»: Андрій Дендеберя (ліва рука); Ліна Деменко (ліва рука); Олег Жох (ліва рука); Артем Попов (ліва рука); Олег Михайленко (ліва рука); Руслана Симоненко (права рука); Лілія Занько (права рука).

У вікових категорія молодь та юніори українські спортсмени вибороли 56 нагород (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових).

У загальнокомандному заліку українці також стали третіми.

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

Серед головних претенденток на «золото» Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025. У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць – 90.050 бала.

Як минув фінал Євро-2025 в особистому багатоборстві

Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.

До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.

Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно.

Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал