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Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання
Параплавці Київщини змагались у пʼяти стилях на різних дистанціях
фото: Київська обласна державна адміністрація

У змаганнях взяли участь восьмеро спортсменів Київщини

Спортсмени Київської області вибороли 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання, який тривав з 21 по 24 травня у Кам’янському у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію

Зазначається, що у змаганнях взяли участь восьмеро спортсменів Київського регіонального центру «Інваспорт», серед них параплавці з нозологією ураження опорно-рухового апарату та з порушеннями зору.

Параплавці змагались у пʼяти стилях на різних дистанціях:

  • 150 м комплексне плавання
  • 50 м, 100 м, 200 м, 400 м вільний стиль
  • 50 м батерфляй
  • 50 м, 100 м на спині
  • 50 м, 100 м брас.

 Результати медального заліку Київщини:

  • Ковган Олексій – чотири золота – чемпіон України у всіх заявлених запливах
  • Чакавий Юрій – два срібла, дві бронзи
  • Муравський Антон – два золота, одне срібло, одна бронза
  • Перехрест Валерій – одне срібло, одна бронза
  • Сухоненко Олександра – два золота, два срібла
  • Федина Олексій – одне золото
  • Яременко Ілля – одне срібло
  • Солнцев Сергій – три бронзи.
Чакавий Юрій виборов два срібла та дві бронзи
Чакавий Юрій виборов два срібла та дві бронзи
фото: Київська обласна державна адміністрація
Муравський Антон виборов два золота, одне срібло та одну бронзу
Муравський Антон виборов два золота, одне срібло та одну бронзу
фото: Київська обласна державна адміністрація
Сухоненко Олександра виборола два золота та два срібла
Сухоненко Олександра виборола два золота та два срібла
фото: Київська обласна державна адміністрація
Солнцев Сергій виборов три бронзові нагороди
Солнцев Сергій виборов три бронзові нагороди
фото: Київська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

До слова, капітана збірної України з баскетболу Артема Пустового визнано найкращим гравцем 33 туру чемпіонату Іспанії. Для Артема це друга нагорода MVP туру цього сезону. Раніше він визнавався найкращим гравцем за підсумками 18 туру.

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Теги: медалі Київщина спорт плавання

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