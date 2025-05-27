Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання

У змаганнях взяли участь восьмеро спортсменів Київщини

Спортсмени Київської області вибороли 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання, який тривав з 21 по 24 травня у Кам’янському у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь восьмеро спортсменів Київського регіонального центру «Інваспорт», серед них параплавці з нозологією ураження опорно-рухового апарату та з порушеннями зору.

Параплавці змагались у пʼяти стилях на різних дистанціях:

150 м комплексне плавання

50 м, 100 м, 200 м, 400 м вільний стиль

50 м батерфляй

50 м, 100 м на спині

50 м, 100 м брас.

Результати медального заліку Київщини:

Ковган Олексій – чотири золота – чемпіон України у всіх заявлених запливах

Чакавий Юрій – два срібла, дві бронзи

Муравський Антон – два золота, одне срібло, одна бронза

Перехрест Валерій – одне срібло, одна бронза

Сухоненко Олександра – два золота, два срібла

Федина Олексій – одне золото

Яременко Ілля – одне срібло

Солнцев Сергій – три бронзи.

Чакавий Юрій виборов два срібла та дві бронзи фото: Київська обласна державна адміністрація

Муравський Антон виборов два золота, одне срібло та одну бронзу фото: Київська обласна державна адміністрація

Сухоненко Олександра виборола два золота та два срібла фото: Київська обласна державна адміністрація

Солнцев Сергій виборов три бронзові нагороди фото: Київська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

До слова, капітана збірної України з баскетболу Артема Пустового визнано найкращим гравцем 33 туру чемпіонату Іспанії. Для Артема це друга нагорода MVP туру цього сезону. Раніше він визнавався найкращим гравцем за підсумками 18 туру.