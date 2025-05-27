Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання
У змаганнях взяли участь восьмеро спортсменів Київщини
Спортсмени Київської області вибороли 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання, який тривав з 21 по 24 травня у Кам’янському у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь восьмеро спортсменів Київського регіонального центру «Інваспорт», серед них параплавці з нозологією ураження опорно-рухового апарату та з порушеннями зору.
Параплавці змагались у пʼяти стилях на різних дистанціях:
- 150 м комплексне плавання
- 50 м, 100 м, 200 м, 400 м вільний стиль
- 50 м батерфляй
- 50 м, 100 м на спині
- 50 м, 100 м брас.
Результати медального заліку Київщини:
- Ковган Олексій – чотири золота – чемпіон України у всіх заявлених запливах
- Чакавий Юрій – два срібла, дві бронзи
- Муравський Антон – два золота, одне срібло, одна бронза
- Перехрест Валерій – одне срібло, одна бронза
- Сухоненко Олександра – два золота, два срібла
- Федина Олексій – одне золото
- Яременко Ілля – одне срібло
- Солнцев Сергій – три бронзи.
Нагадаємо, збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
До слова, капітана збірної України з баскетболу Артема Пустового визнано найкращим гравцем 33 туру чемпіонату Іспанії. Для Артема це друга нагорода MVP туру цього сезону. Раніше він визнавався найкращим гравцем за підсумками 18 туру.
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