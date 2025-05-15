Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українці здобули три нагороди на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українці здобули три нагороди на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів
На світовій першості Карина Довжанин здобула золото у вазі до 44 кг

Чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів проходив у Фуджейрі (ОАЕ)

Юні українські майстри тхеквондо (ВТФ) зібрали повний комплект нагород на чемпіонаті світу серед кадетів у Фуджейрі (ОАЕ). Про це повідомляє «Главком».

На цій світовій першості Карина Довжанин здобула золото у вазі до 44 кг, а Максим Шульженко став срібним призером у ваговій категорії понад 65 кг.

Також Прохор Набока став бронзовим призером у ваговій категорії до 57 кг.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Теги: тхеквондо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хе Ін Лі – срібна призерка чемпіонату світу-2023
Корейська федерація скасувала відсторонення фігуристок, яких звинувачували у домаганнях до неповнолітнього
13 травня, 11:49
Ганна Різатдінова здобула бронзу Олімпіади у 2016 році
«Мільйони доларів». Призерка Олімпіади розповіла, як вона отримувала пропозиції щодо ескорту
7 травня, 11:53
41-річному ексбіатлоністу наказано припинити підготовку пропозицій щодо фінансового та матеріального забезпечення збірних команд України
У Мінспорту припинили посадові обов’язки чиновника, який стверджував, що не знає свою тещу
5 травня, 19:14
Кірпічникова народилася в Ганновері. Спортсменка брала участь у змаганнях німецької гімнастичної ліг
Німецька гімнастка провела збори в академії коханки Путіна
30 квiтня, 13:51
16-річна українська грація стала срібною призеркою у багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Онофрійчук здобула ще одну нагороду Кубка світу з художньої гімнастики
20 квiтня, 11:11
У забігу взяв участь 21 робот
У Китаї відбувся перший в історії спільний напівмарафон людей та роботів-гуманоїдів
19 квiтня, 19:57
За сумою двоборства Кондратюк з вагою 330 кг завершив чемпіонат Європи на 7 місці
Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики
18 квiтня, 11:27
Москвіна здобула бронзу та срібло Чемпіонату Європи
Важкоатлетка Москвіна здобула дві нагороди чемпіонату Європи
16 квiтня, 21:11
«Фаворит-Арена» слугувала домашньою ареною для хокейного «Дніпра» і була базою підготовки хокеїстів та фігуристів
У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»
16 квiтня, 14:23

Новини

Українці здобули три нагороди на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів
Українці здобули три нагороди на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів
Найкраща тенісистка світу обматюкала вболівальника на турнірі у Римі
Найкраща тенісистка світу обматюкала вболівальника на турнірі у Римі
Графік єврокубків: коли розпочнуть боротьбу українські команди
Графік єврокубків: коли розпочнуть боротьбу українські команди
Зірка української легкої атлетики здала позитивний допінг-тест
Зірка української легкої атлетики здала позитивний допінг-тест
Одіозний російський фігурист прокоментував свою заяву про «15-річну жінку, в якої все було»
Одіозний російський фігурист прокоментував свою заяву про «15-річну жінку, в якої все було»
«Болонья» вперше за 51 рік здобула Кубок Італії
«Болонья» вперше за 51 рік здобула Кубок Італії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
81K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
63K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
29K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
16K
Путін не повторив помилку Порошенка

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua