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У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»
«Фаворит-Арена» слугувала домашньою ареною для хокейного «Дніпра» і була базою підготовки хокеїстів та фігуристів

«Фаворит-Арена» вже була під обстрілом російських окупантів 16 червня 2023-го

16 квітня під час обстрілів житлових масивів і центру Херсона росіяни зруйнували льодову «Фаворит-Арену». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

«Фаворит-Арена» була важливим місцем для місцевих жителів, де проводили тренування та змагання з хокею, фігурного катання та інших видів спорту.

Вона слугувала домашньою ареною для хокейного «Дніпра» і була базою підготовки хокеїстів та фігуристів. Зокрема тут розпочав свій спортивний шлях триразовий чемпіон України й учасник чемпіонатів світу Кирило Марсак.

«У той час, коли росіяни намагаються повернутись у міжнародний спорт та, зокрема, на Зимові Олімпійські ігри – вони знищують спортивні об'єкти, на яких мали готуватись українські атлети до цих же Олімпійських ігор. Російські ракети найгучніше пояснюють, чому росіяни мають залишатись поза міжнародним спортом», – зазначив Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Зауважимо, що «Фаворит-Арена» вже була під обстрілом російських окупантів 16 червня 2023-го. Тоді об’єкт був пошкоджений частково.

З початку війни окупанти пошкодили та знищили близько 726 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких 17 баз олімпійської підготовки.

Як повідомлялося, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк.

Володимир Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Володимира Мандзюка посмертно нагородили відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Раніше на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко. 

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Йому було 33 роки. Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

Теги: спорт війна Херсонщина Херсон

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