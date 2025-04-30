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Німецька гімнастка провела збори в академії коханки Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Німецька гімнастка провела збори в академії коханки Путіна
Кірпічникова народилася в Ганновері. Спортсменка брала участь у змаганнях німецької гімнастичної ліг

Кірпічникова виступає за клуб TV Nellingen

Німецька гімнастка Олександра Кірпічникова провела збори в академії художньої гімнастики «Небесная грация» Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна.

«Тренуюся я в перший раз тут. Тут все по-другому, тому що тут у мене в день два тренування, і дуже дивно. Паузи дуже маленькі, у мене буквально півтора години в обід. Тут, звичайно, дуже хороші умови, стеля висока. У нас там ніде такої високої стелі нема. Тут більше іде акцент на розтяжку», – сказала Олександра.

Кірпічникова народилася в Ганновері. Спортсменка брала участь у змаганнях німецької гімнастичної ліги. Наразі вона виступає за клуб TV Nellingen.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: Аліна Кабаєва художня гімнастика спорт

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