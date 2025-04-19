У Китаї відбувся перший в історії спільний напівмарафон людей та роботів-гуманоїдів

Під час змагань роботам було дозволено замінювати батареї

У Пекіні відбувся перший в історії спільний напівмарафон людей та роботів-гуманоїдів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У забігу взяв участь 21 робот. Першим з них до фінішу прийшов «Тяньгун Ультра», який подолав дистанцію 21,0975 км за 2 години 40 хвилин 42 секунди. Він відірвався від найближчого суперника майже годину.

Серед людей найкращими стали бігуни з Ефіопії. Найкращий час у чоловіків становив 1 годину 2 хвилини 36 секунд, у жінок – 1 годину 11 хвилин 07 секунд.

Максимальна швидкість робота «Тяньгун Ультра» – 12 кілометрів на годину, але під час забігу він зберігав швидкість приблизно на рівні 7-8 кілометрів на годину.

«Для досягнення такого видатного результату нам довелося подолати проблеми зі стійкістю конструкції, її вагою, а також перегріванням суглобів через тривалий рух», – зазначив представник команди робота Вей Цзясін.

Роботи та люди бігли одним маршрутом, проте для перших була передбачена окрема смуга. Кожен механізований бігун мав супровід. Під час змагань роботам було дозволено замінювати батареї.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ наземний роботизований комплекс D-21−12R українського виробництва.

У Міноборони окреслили функціонал роботизованого комплексу, підкресливши його високий функціонал.

«Наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Може виконувати широку лінійку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо», – зазначили у відомстві.

Окрім цього, роботизований комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоких водних перешкодах. У Міноборони зазначили, що оператор може керувати діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи в захищеному укритті на значній відстані.