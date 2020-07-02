Ультрас «Динамо» візьмуть участь в акції на підтримку Стерненка і звинувачених у вбивстві Шеремета



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Звинувачувані у вбивстві журналіста Павла Шеремета утримуються в СІЗО уже 200 днів Афіша з інтернету

Фанати прийдуть самі і закликають долучатися всіх небайдужих

WBC Ultras Dynamo, найчисельніше в Україні фанатське угруповання, яке підтримує футбольну команду київського «Динамо», закликало відвідати акції на підтримку звинуваченого у навмисному вбивстві під час самозахисту громадського активіста Сергія Стерненка, а також мітинг на захист ветеранів війни та волонтерів Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, яких звинувачують у причетності до вбивства журналіста Шеремета.

Перша з акцій відбудеться найближчої п’ятниці, 3 липня, починаючи з 11:00 під Київським апеляційним судом на вулиці Соломянській, 2а. Саме на цей час призначений розгляд апеляції на рішення про домашній арешт Стерненка.

А в суботу, 4 липня, починаючи з 12:00 у парку Шевченка розпочнеться акція «200 днів брехні» на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугар.

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