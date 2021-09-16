Усі результати першого туру Ліги чемпіонів

«Шахтар» поступився в Тирасполі, а ПСЖ з Мессі не зміг переграти «Брюгге»

В Європі пройшли матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Київське «Динамо» здобуло перше очко, зігравши на своєму полі внічию з «Бенфікою». Інший український клуб, «Шахтар», сенсаційно поступився дебютанту турніру «Шерифу». Серед інших результатів перемогу «Манчестер Сіті» над «Лейпцигом» з рахунком 6:3, поразку «Барселони» від «Баварії» і нічию «Парі Сен-Жермен» з Мессі в складі у Брюгге.

Ліга чемпіонів. 1 тур

Група А

«Брюгге» (Бельгія) – «ПСЖ» (Франція) – 1:1 (Ванакен, 27 – Еррера, 15).

«Манчестер Сіті» (Англія) ­– «Лейпциг» (Німеччина) – 6:3 (Аке, 16, Мюкіле, 28, в свої ворота, Марез, 45+2, з пенальті, Гріліш, 56, Жоау Конселу, 75, Габріел Жезус, 85 – Нкунку, 42, 51, 73).

Група В

«Атлетико» (Іспанія) – «Порту» (Португалія) – 0:0.

«Ліверпуль» (Англія) – «Мілан» (Італія) – 3:2 (Томорі, 9, в свої ворота, Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Діас, 44). На 14-й хвилині Салах («Ліверпуль») не реалізував пенальті.

Група С

«Спортинг» (Португалія) – «Аякс» (Нідерланди) – 1:5 (Пауліньо, 33 – Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхейс, 39).

«Бешикташ» (Туреччина) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 1:2 (Монтеро, 90+4 – Беллінгем, 20, Холанд, 45+3).

Група D

«Шериф» (Молдова) – «Шахтар» (Україна) – 2:0 (А. Траоре, 16, Янсане, 62).

«Інтер» (Італія) — «Реал» (Іспанія) — 0:1 (Родріго, 90).

Група Е

«Динамо» (Україна) – «Бенфіка» (Португалія) – 0:0.

«Барселона» (Іспанія) – «Баварія» (Німеччина) – 0:3 (Мюллер, 34, Левандовський, 56, 85).

Група F

«Янг Бойз» (Швейцарія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 2:1 (Нгамале, 66, Сібачо, 90+5 – Кріштіану Роналду, 13). На 35-й хвилині вилучений Ван-Біссака («МЮ»).

«Вільярреал» (Іспанія) – «Аталанта» (Італія) – 2:2 (Трігерос, 39, Груневелд, 73 – Фройлер, 6, Гозенс, 83).

Група G

«Лілль» (Франція) – «Вольфсбург» (Німеччина) – 0:0.

«Севілья» (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія) – 1:1 (Ракітіч, 41, з пенальті –— Сучіч, 21, з пенальті). На 13-й хвилині Адейємі, а на 37-й – Сучіч (обидва – «Зальцбург») не реалізували пенальті.

Група Н

«Челсі» (Англія) – «Зеніт» (Росія) – 1:0 (Лукаку, 69).

«Мальме» (Швеція) – «Ювентус» (Італія) – 0:3 (Алекс Сандро, 23, Дібала, 45, з пенальті, Мората, 45+1).

Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів відбудуться 28 і 29 вересня. Зокрема, «Динамо» вирушить до Мюнхена на поєдинок проти «Баварії», а «Шахтар» в Києві прийме «Інтер».