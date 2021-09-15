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    Роналду повторив досягнення Мессі в Лізі чемпіонів

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    Кріштіану Роналду забив 36-му клубу в Лізі чемпіонів - Роналду повторив досягнення Мессі в Лізі чемпіонів
    Кріштіану Роналду забив 36-му клубу в Лізі чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    «Янг Бойз» став 36-м клубом у турнірі, якому забив португальський нападник

    Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 з «Янг Бойз». Завдяки цьому взяттю воріт португальський форвард повторив досягнення Ліонеля Мессі.

    Як повідомляє Opta, «Янг Бойз» став 36-м клубом, у ворота якого Роналду забивав у матчах Ліги чемпіонів. Раніше одноосібним лідером за цим показником був Ліонель Мессі, тепер же футболісти зрівнялися.

    «Янг Бойз» став першим для Роналду в Лізі чемпіонів після повернення в табір «червоних дияволів». Португалець відкрив рахунок на 13-й хвилині зустрічі з передачі співвітчизника Бруну Фернандеша.

    З 35-ї хвилини зустрічі гості грали в меншості. З поля був вилучений Аарон Ван-Біссака.

    На 66-й хвилині матчу гравець «Янг Бойз» Мумі Нгамале забив м'яч у відповідь. Йому асистував Сільван Хефті. У доданий до другого тайму час Теозон-Жордан Сібачо завдав результативний удар і приніс своїй команді перемогу 2:1.

    В іншому матчі групи «Вільярреал» зіграв внічию з «Аталантою» – 2:2. Руслан Малиновський провів на полі 70 хвилин.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду повторив досягнення Мессі в Лізі чемпіонів