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Олександр Усик отримав запасного суперника. Бій з Ф'юрі під загрозою?

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Олександр Усик отримав запасного суперника. Бій з Ф'юрі під загрозою?
Олександр Усик має альтернативний план на випадок скасування його чемпіонського поєдинку з Тайсоном Ф'юрі в надважкій вазі
фото: instagram/usykaa

Аби уникнути повторного скасування, організатори призначили боксерам штрафи

Наближається бій Усик-Ф'юрі. Відбудеться бій чи ні, представники Усика вже підготували альтернативний план для українського чемпіона. За словами Красюка, в разі скасування зустрічі з Ф'юрі суперником Олександра стане непереможений хорватський претендент Філіп Хргович. Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк, пише Суспільне, з посиланням на видання Boxing Scene 

Поєдинок Усик-Ф'юрі намагалися організувати ще в першій половині минулого року, перш між сторони згорнули переговори. До ідеї чемпіонського бою повернулися вже пізніше у 2023-му, запланувавши його на грудень.

Після важкої перемоги Ф'юрі над Франсісом Нганну його зустріч з Усиком було відкладено до лютого, а тоді – перенесено на 18 травня через ушкодження, якого британець зазнав у спарингу.

«В Усика насправді був потрійний тренувальний табір для цього поєдинку, – розповів Красюк. – Він розпочав у вересні перед боєм, що мав відбутися в грудні. Ми прибули на бій з Нганну, аби вийти в ринг і анонсувати поєдинок за абсолютного чемпіона. Але його команда сказала, що він не в найкращій формі, тож Усик дав йому певний час підготуватися в Саудівській Аравії».

Аби уникнути повторного скасування, організатори призначили боксерам штрафи: якщо один з боксерів не зможе побитися 18 травня, то муситиме заплатити 10 мільйонів доларів компенсації.

1 червня Хргович битиметься з колишнім суперником Усика Даніелем Дюбуа. Проте в разі відмови Ф'юрі йому доведеться відмовитися від планів та вийти на чемпіонський поєдинок з українцем.

«Інакше ми втратимо пояс IBF, – пояснює Красюк логіку потенційного бою з Філіпом. – Це було однією з наших умов. Цей поєдинок [із Ф'юрі] – про абсолютне чемпіонство, про спадщину та тріумф, а не про гроші».

Хргович залишається непереможеним у 17 поєдинках після старту професійної кар'єри восени 2017 року. Із 2019 року лише одного разу його бій протривав усі 10-12 раундів – сім інших поєдинків він виграв достроково.

Останній бій хорвата – з австралійцем Марком Де Морі в грудні 2023 року – було завершено нокаутом уже в першому раунді. У рейтингу Міжнародної федерації боксу (IBF) він залишається головним претендентом на бій з регулярним чемпіоном організації Усиком.

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Теги: Тайсон Ф'юрі бокс Олександр Усик

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