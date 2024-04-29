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Федерація боксу України привітала з днем народження замовника вбивства активістки Гандзюк

Христина Жиренко
glavcom.ua
Федерація боксу України привітала з днем народження замовника вбивства активістки Гандзюк
Мангер був засуджений до 10 років позбавлення волі у справі смертельного нападу на активістку Катю Гандзюк
фото: Watchers

Федерація Боксу України назвала Мангера «людиною, яка відродила бокс на Херсонщині»

Федерація боксу України сьогодні, 29 квітня, привітала з днем народження ексголову Херсонської облради Владислава Мангера, який був засуджений до 10 років позбавлення волі у справі смертельного нападу на активістку Катю Гандзюк.

«Сьогодні святкує свій День Народження Владислав Мангер! Людина, яка відродила бокс на Херсонщині та зробила величезний внесок у розвиток боксу у державі. Федерація боксу Україна щиро вітає Владислава Мангера з цим святом, бажає міцного здоров’я, щастя та здійснення всіх життєвих мрій!», – йдеться у повідомленні на офіційному Telegram-каналі Федерації боксу України.

Федерація боксу України привітала з днем народження замовника вбивства активістки Гандзюк фото 1

Нагадаємо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурували раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), ексголова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі. Мангера визнали винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна – в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі.

Теги: бокс вбивство Катерина Гандзюк вирок Владислав Мангер день народження

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