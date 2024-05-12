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«Чому знов мовчить про Україну?». Чемпіон світу з боксу розкритикував Ломаченка

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Чому знов мовчить про Україну?». Чемпіон світу з боксу розкритикував Ломаченка
Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF

Ломаченко після перемоги над Камбососом нічого не сказав про Україну чи російську агресію

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував перемогу Василя Ломаченка над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом у бою за вакантний титул IBF.

«Ломаченко класно провів бій. Просто зводив в школу Камбососа і показав крутий бій. В цілому результатом я не здивований, тому що все так і мало бути. Мені не зрозуміло тільки одне – чому Василь знов мовчить про Україну? Можливо не побачив, но начебто знову не було сказано ні слова», – сказав Богачук.

Варто зазначити, що Ломаченко після перемоги над Камбососом вийшов в ринг з українським прапором, але нічого не сказав про Україну чи російську агресію.

Василь присвятив титул батьку і сказав, що відправиться додому відпочивати.

Нагадаємо, Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Він переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа  і таким чином, українець повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі.

Джерело
Теги: бокс Василь Ломаченко Сергій Богачук

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