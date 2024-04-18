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Українські боксери покращили позиції у світовому рейтингу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські боксери покращили позиції у світовому рейтингу
Василь Ломаченко в топ-3 рейтингу IBF
фото з відкритих джерел

У травні два українські легковаговики боксуватимуть за звання чемпіонів світу

Міжнародна федерація боксу (IBF) представила оновлені рейтинги найкращих боксерів у вагових категоріях за підсумками березня. Як повідомляє Суспільне, найбільше українців представлено у топ-10 легкої ваги (до 61.2 кг).

На дві позиції в рейтингу претендентів здійнявся Денис Берінчик, який у травні вперше боксуватиме за звання чемпіона світу. За місяць на українця очікує бій проти мексиканця Емануеля Наваррете за титул WBO.

Місце в топ-3 рейтингу IBF зберігає і Василь Ломаченко. Колишній об'єднаний чемпіон світу в легкій вазі 12 травня битиметься з австралійцем Джорджем Камбососом, другим номером рейтингу.

Олександр Гвоздик зберігає шосте місце в заліку напівважкої вагової категорії перед чемпіонським боєм з Девідом Бенавідесом.

Непереможений Петро Іванов (18-0-2, 13 КО) залишився дев'ятим у рейтингу другої середньої ваги.

Карен Чухаджян зберігає сьому сходинку середньої ваги після двох поспіль перемог у 2023 році.

Арнольд Хегай втримує третю позицію в рейтингу напівлегкої ваги. 2024 рік він розпочав з перемоги нокаутом над іспанцем Хоном Мартінесом.

Наразі пояс чемпіона IBF у легкій вазі є вакантним – саме за нього битимуться Ломаченко і Камбосос. Востаннє ним володів американець Девін Гейні, який відмовився від чемпіонства задля переходу до першої напівсередньої ваги.

Нагадаємо, наближається бій Усик-Ф'юрі. На пресконференції перед поєдинком британець заявив, що Усик не має шансів його здолати через різницю в габаритах та «елітний» статус англійця в дивізіоні.

Теги: бокс рейтинг Денис Беринчик Василь Ломаченко

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