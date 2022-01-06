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    Джошуа розповів, як сприйняв поразку від Усика

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    Британський боксер сподівається повернути собі втрачені чемпіонські пояси - Джошуа розповів, як сприйняв поразку від Усика
    Британський боксер сподівається повернути собі втрачені чемпіонські пояси
    фото з відкритих джерел

    Британець налаштований повернути пояси, які втратив у поєдинку з українцем

    Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, як сприйняв поразку від Олександра Усика. За словами британця, він готовий повернути пояси WBA, WBO, IBO та IBF.

    «Мотивації мені вистачає. Треба зробити роботу над помилками. Впевнений, що зможу знову стати чемпіоном світу, – розповів Джошуа Eacnews.Asia. – Усик виявився кращим за мене, але це не означає, що я поганий боксер. Просто він був сильнішим у той вечір. Я не шукав виправдань. Сьогодні ти поступився, але це не означає, що треба зупинитися. Навпаки, треба відкинути весь негатив, залишити той бій позаду, а в наступному більш якісно зробити свою справу».

    Усик здобув перемогу в поєдинку з Джошуа одноголосним рішенням суддів.

    Реванш, як очікується, відбудеться у березні-квітні цього року.

    Втім, існує імовірність, що українець проведе поєдинок з Тайсоном Ф’юрі.

    Раніше в боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців.

    Раныше Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Джошуа розповів, як сприйняв поразку від Усика