Усик зголосився надати Трампу власний будинок, щоб той провів хоча б один тиждень у зоні постійних обстрілів

Усик: Це моя країна, і мені болить

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа, запропонувавши йому приїхати до України й особисто побачити наслідки російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC Sport.

У інтерв’ю Усик емоційно висловився про війну та підтримку України на міжнародному рівні. Він зголосився надати Трампу власний будинок, щоб той провів хоча б один тиждень у зоні постійних обстрілів.

«Я запрошую Дональда Трампа приїхати в Україну й пожити у моєму будинку. Усього тиждень. Щоночі над нашим будинком пролітають ракети, чути вибухи. Це не теорія – це реальність. Я хочу, щоб він побачив це на власні очі», – наголосив Усик.

Боксер не приховує занепокоєння за долю країни та підкреслює: гинуть не лише військові, а й мирні жителі – жінки, діти, літні люди.

«Це моя країна, і мені болить. Я не знаю, чи зрозуміє він це, але спробувати варто», – додав Усик.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.