Аналітики пояснили, навіщо РФ висуває Україні нереальні умови миру

Аналітики: Заява Лаврова є чіткою вимогою зміни режиму в Україні як умовою будь-якої майбутньої мирної угоди

Росія свідомо висуває Україні вимоги, зокрема щодо зміни влади, знову порушуючи питання про нібито «нелегітимність» чинного керівництва. Таким чином вона намагається створити підстави для того, щоб згодом заявити: будь-яка угода, укладена з Україною, не має обов’язкової сили для виконання. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує «Главком».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зажадав, щоб будь-яка майбутня мирна угода в Україні включала умови для запобігання обранню та встановленню майбутніх прозахідних урядів в Україні. Він також повторив неодноразову заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що президент України Володимир Зеленський «не є легітимним лідером» країни, і додав, що РФ може вести переговори з керівництвом Верховної Ради України замість українського лідера.

Аналітики наголошують, що російські чиновники часто навмисно неправильно тлумачать Конституцію України, стверджуючи, що уряд Зеленського є нелегітимним, оскільки в Україні не проводилися президентські вибори у 2024 році, хоча закон забороняють владі проводити вибори в умовах воєнного стану та зовнішньої агресії. Російські офіційні особи неодноразово характеризували протести на Євромайдані та Революції гідності в Україні як «переворот» і використовують цей наратив для посилення заяв Росії про те, що нинішній український уряд не є легітимним і тому не може вести переговори з Росією.

Заява Лаврова також є чіткою вимогою зміни режиму в Україні як умовою будь-якої майбутньої мирної угоди – вимогою, яку російські офіційні особи регулярно висувають під виглядом вимог «денацифікації» в Україні. Російські офіційні особи, швидше за все, неправдиво представлять будь-який майбутній прозахідний уряд в Україні як такий, що успадкує нелегітимність усіх українських урядів з 2014 року, і встановлять умови, щоб стверджувати, що будь-яка угода, яку Росія укладає з Україною, не має обов'язкової сили.

Лавров також відкинув нещодавнє припущення президента США Дональда Трампа про те, що у Ватикані можуть відбутися переговори про війну Росії проти України. Він заявив, що переговори у Ватикані були б «нереалістичними» і що представникам «двох православних країн» було б «незручно» зустрічатися у Ватикані

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що триває робота над підготовкою перемовин на рівні президентів України та Росії. За його словами, розглядається зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у розширеному форматі.