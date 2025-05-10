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Індія і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Індія і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню
Індійський та пакистанський уряди розпочнуть переговори «з широкого кола питань» на нейтральній території
фото з відкритих джерел

Після тривалих перемовин за посередництва США Індія та Пакистан уклали угоду

Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Як інформує «Главком», про це оголосив президент США Дональд Трамп у Truth Social.

За його словами, такого рішення країни дійшли після «довгої ночі переговорів» за посередництва Сполучених Штатів. Як зауважив держсекретар США Марко Рубіо, він та віцепрезидент Джей Ді Венс протягом останніх 48 годин спілкувалися з високопосадовцями Індії та Пакистану.

«Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум. Дякую за вашу увагу до цього питання!», – заявив Трамп.

Тепер індійський та пакистанський уряди розпочнуть переговори «з широкого кола питань» на нейтральній території, уточнив Рубіо.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

У відповідь уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

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Теги: Дональд Трамп військові Індія Пакистан переговори Марко Рубіо

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