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Зеленський і Трамп побилися на сцені. Китайський театр показав незвичну оперу (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китайська опера про бійку Трампа і Зеленського сколихнула глядачів
скріншот з відео

Гонконзький театр зобразив сварку Трампа із Зеленським у Білому домі через його одяг

Актори театру Сіцюй зіграли кантонську оперу «Трамп, близнюк президента». У ній є замах на президента США Дональда Трампа під час виборчих перегонів та сцена конфлікту з президентом України Володимиром Зеленськими у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Драматург Едвард Лі написав комедію ще у 2019 році, відтоді сюжет тричі змінювався. Лі сказав, що обрав Трампа головним героєм, тому що його тарифи та політика вплинули на повсякденне життя кожного. Вистава належить до жанру кантонської опери, яка поєднує спів, акторську гру, елементи бойових мистецтв і вишукані костюми.

Зеленський і Трамп побилися на сцені. Китайський театр показав незвичну оперу (фото, відео) фото 1
Зеленський і Трамп побилися на сцені. Китайський театр показав незвичну оперу (фото, відео) фото 2
Вистава належить до жанру кантонської опери, яка поєднує спів, акторську гру, елементи бойових мистецтв і вишукані костюми
Вистава належить до жанру кантонської опери, яка поєднує спів, акторську гру, елементи бойових мистецтв і вишукані костюми
фото: Reuters

В основі сюжету вистави донька Трампа, якій сниться, що в її батька є брат-близнюк на ім'я Чуань Пу з Китаю. Одного разу Трампа викрадають прибульці з Марсу і його на один день заміняє брат-близнюк. Під час сцен на екрані показано реальні фотографії, зокрема під час замаху на Трампа торік.

В одній же зі сцен американський президент влаштовує сварку з двійником Зеленського через його одяг і стріляє в нього з водяного пістолета – український лідер удає, що його поранено. Варто зазначити, що під час сцени, де Трамп і Зеленський зʼясовують відносини, на екрані зображено відео зі штучним інтелектом. У ньому лідери країн бʼються, відео зробили користувачі одразу після інциденту в Білому домі.

Зеленський і Трамп побилися на сцені. Китайський театр показав незвичну оперу (фото, відео) фото 3
Зеленський і Трамп побилися на сцені. Китайський театр показав незвичну оперу (фото, відео) фото 4
скріншот з відео

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Китай театр

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