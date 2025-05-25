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Конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів
Бейкон: Путін не зупиниться, поки не усвідомить, що не здатен перемогти
фото з відкритих джерел

Також Бейкон закликав заморозити й конфіскувати $300 млрд російських активів, що перебувають за кордоном

Після чергової масованої атаки Росії на Україну необхідно припинити будь-які розмови про мирні переговори й перейти до жорсткої відповіді. Про це заявив американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон, повідомляє «Главком» з посиланням на його звернення.

Реагуючи на російські удари, які відбулися протягом вихідних, Бейкон підкреслив, що переговори з Путіним не дають жодного результату. За його словами, Кремль і надалі веде агресивну політику, маючи на меті повну підкореність України.

«Путін не зупиниться, поки не усвідомить, що не здатен перемогти. Його мета – домінування над Україною», – зазначив конгресмен.

У зв’язку з цим він закликав західних союзників діяти рішуче: постачати Україні озброєння без обмежень, ввести найсуворіші санкції проти Москви, а також заморозити й конфіскувати $300 млрд російських активів, що перебувають за кордоном.

Бейкон давно виступає на підтримку України. Раніше цього року він опублікував у The New York Times статтю, в якій критикував м’який підхід адміністрації Дональда Трампа до Кремля. Крім того, він підтримав Україну під час політичного конфлікту між Трампом і президентом Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.

Теги: озброєння США війна

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