Дані розвідки: Путін готується до війни в Європі

Північний напрямок!

Поки світ прикутий до переговорів між рф і Україною, путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами рф нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання

Це підтверджують розвідки різних європейських країн та супутникові знімки. путін готується до ударів з суші, моря і повітря.

Основні цілі: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія. Ворог планує захопити острів Готланд – ворота Балтики, через які здійснюється контроль за усіма судами. Це не одна операція, а численні і добре інтелектуально розроблені плани.

Як готується рф? Чому саме так планує вдарити путін? Яку можна очікувати реакцію скажімо від Угорщини і Словаччини? Чи готовий до цього альянс НАТО? Які висновки зроблені світом після нападу рф на Україну?

Про все це пише Mail online на основі даних розвідок.