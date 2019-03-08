Бродський: Шукаю спонсра під тренера-іноземця для збірної



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Колишнього тренера збірної Євгена Мурзіна Михайло Бродський з рахунків теж не списує Федерація баскетболу України

Президент Федерації баскетболу України дав зрозуміти, що найближчим часом нашу національну команду очолить закордонний спеціаліст

Чоловіча національна збірна України не зуміла пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2019. Команда Євгена Мурзіна подолала перший кваліфікаційний раунд, а у другій частині відбору посіла в своїй групі п’яте місце, яке не дозволило команді здобути путівку у Китай.

За підсумками відбору президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський відзначив, що Мурзін готовий подати у відставку з посади наставника збірної, однак до цього він має прозвітувати за роботу у кваліфікаційному циклі до Кубка світу перед виконкомом ФБУ, який збереться у Києві наступного тижня.

«До мене прийшов Євген Мурзін і сказав, що він готовий йти у відставку, - сказав пан Бродський. - Вважаю, що йому спочатку треба відзвітувати перед президією і визначитися, куди ми йдемо далі.

Найімовірніше, новим тренером національної збірної буде іноземець, але я хочу послухати думки. Спілкувався з федераціями, з людьми, які в нашому виконкомі, зі спонсорами, із впливовими людьми у баскетболі, зокрема з Олександром Волковим, Богданом Гулямовим, Володимиром Драбіковським. Дійшов висновку, що, вірогідно, тренером буде іноземець, але і не виключаю того факту, що це буде українець. Під іноземця я вже шукаю спонсора, вже є намітки, трохи пізніше розкажу, хто це - ця людина готова допомагати.

При цьому, як на мене, у нас є декілька українців, які могли б очолити збірну, але на дворічний цикл хотілося б спрацювати надійніше та якісніше. Нашим тренерам ще потрібно вчитися, хоча великий шлях за ці чотири роки пройдено і загальний рівень тренерів піднявся. В усіх клубах зараз тренують українці, дехто отримував досвід за кордоном.

Тож є надія, що і у нас буде свій якісий новий тренер, хоча я і Мурзіна з рахунків не списую - подивимося, які у нього будуть успіхи за два роки. Може, і до нього повернемося, але, знову ж таки, це вже буде колективне рішення».

Джерело: Федерація баскетболу України