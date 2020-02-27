В Італії коронавірус вперше виявили у професійного футболіста



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Спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу

Професійний гравець італійської Серії C став першим футболістом, який захворів на коронавірус, стверджує Sport.es з посиланням на La Nazione.

Повідомляється, що зараженим став футболіст, ім'я якого не згадується, що проживає в провінції Сієна. Минулої неділі гравець не був включений в заявку своєї команди через нездужання і лихоманку.

Пізніше лікарі провели тест на коронавірус, а через кілька годин в клуб надійшла інформація про позитивний результат. Швидка допомога відвезла футболіста в відділення інфекційних захворювань Сієни.

Нагадаємо, що 23 лютого стався спалах коронавірусу в Італії і з тих пір держава стала четвертим найбільшим осередком захворювання в світі. Офіційно відомо про 453 заражених та 12 людей, які померли від хвороби.

Нагадаємо, що фанат «Валенсії» привіз коронавірус до Іспанії після вояжу на гру Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.