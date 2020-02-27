Фанат «Валенсії» привіз коронавірус до Іспанії після вояжу на гру Ліги чемпіонів



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До душевних страждань фанатів «Валенсії» додались і фізичні

«Катайте виїзда» - знамените фанатське гасло у найближчий час може втратити актуальність. А все через епідемію коронавірусу COVID-2019 та спровоковану ним істрерію.

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Іспанське видання Marca стверджує, що саме футбольний туризм винен у появі небезпечного коронавірусу на Піренеях.

Днями у вболівальника «Валенсії» було діагностовано зараження коронавірусом після того, як він побував у Мілані, де на місцевому «Сан-Сіро» іспанський клуб грав та був жорстоко битий «Аталантою» Руслана Малиновського з рахунком 1:4.

44-річний чоловік після повернення на батьківщину відчув загальну слабкість і звернувся до лікарні. Після первинного обстеження уболівальник був визнаний зараженим – тепер на нього чекає ще один ретельний огляд у Мадриді.

Гра відбулась минулого тижня, а за кілька днів на Півночі Італії, зокрема в Мілані, було введено карантин та відмінено футбольні матчі. У вівторок у Неаполі місцевий «Наполі» на свій страх і ризик приймав «Барселону», а сьогоднішній матч Ліги Європи на вже згаданому «Сан-Сіро» (інша назва арени – «Джузеппе Меацца) між міланським «Інтером» та болгарським «Лудогорцем» пройде за пустих трибун.

Нині в Італії ситуація значно погіршилась – кількість загиблих стала двузначною, розширився ареал епідемії та масштаби паніки.

Джерело: 24 канал