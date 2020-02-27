Коронавірус вже забрав життя понад 2800 людей графіка



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Другою країною за кількістю заражених коронавірусом наразі є Південна Корея

Найбільша кількість хворих залишається на території материкового Китаю – понад 78,4 тисячі інфікованих коронавірусом

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

Натомість, як повідомляє South China Morning Post, від коронавірусу вилікувалися понад 32,7 тисячі пацієнтів.

Найбільша кількість хворих залишається на території материкового Китаю. Тут нараховують понад 78,4 тисячі інфікованих коронавірусом. У країні недуга забрала вже 2744 життя.

Другою за кількістю заражених коронавірусом наразі є Південна Корея, де зараз спостерігають різкий спалах коронавірусу. На Covid-19 у країні захворіли 1595 людей, 13 пацієнтів загинуло.

Також значну кількість заражених спостерігають серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, де на коронавірус захворіла 691 людина. Четверо пасажирів померли.

Графіка: South China Morning Post

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в 26-річної українки в Італії діагностували коронавірус.

Станом на вечір 26 лютого кількість випадків зараження вірусом Covid-19 в Італії зросла до 400.

Як відомо, 26 лютого у Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.