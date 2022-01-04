В Луганську помер легендарний футболіст

Анатолій Куксов був призером Олімпіади і чемпіоном СРСР

У ніч на четверте січня перестало битися серце Анатолія Куксова – легенди луганської «Зорі», чемпіона 1972 року, призера Олімпійських ігор 1972 року.

Анатолій Якович присвятив «Зорі» майже все своє футбольне життя. Після закінчення кар'єри гравця, свого часу був тренером луганської команди. Пізніше працював в системі «Зорі» у сфері дитячо-юнацького футболу, повідомляє сайт клубу.

Куксов з 42-ма голами є найкращим бомбардиром «Зорі» в чемпіонатах СРСР і рекордсменом за кількістю проведених матчів за команду – 517.

Тим часом, директор «Шахтаря» назвав гарним прикладом трансфер футболіста до російського клубу.