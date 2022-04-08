В окупованому Маріуполі померли родичі українського призера Олімпіади

На Олімпіаді 2021 року в Лондоні Радівілов виграв бронзову медаль в опорному стрибку

«Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі»

Бабуся та дідусь олімпійського призера Олімпійських Ігор 2012 року померли в Маріуполі. Про це в Instagram повідомила дружина гімнаста, яка також виступає в спортивній гімнастиці, Ангеліна Радівілова.

«Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати», – написала спортсменка.

На Олімпіаді 2021 року в Лондоні Радівілов виграв бронзову медаль в опорному стрибку.

Раніше повідомлялося, що в бою за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал.

Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

Заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський розповів, що в Маріуполі загинув його син, колишній капітан збірної України Євген Обединський.