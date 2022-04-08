В окупованому Маріуполі померли родичі українського призера Олімпіади
«Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі»
Бабуся та дідусь олімпійського призера Олімпійських Ігор 2012 року померли в Маріуполі. Про це в Instagram повідомила дружина гімнаста, яка також виступає в спортивній гімнастиці, Ангеліна Радівілова.
«Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати», – написала спортсменка.
На Олімпіаді 2021 року в Лондоні Радівілов виграв бронзову медаль в опорному стрибку.
Раніше повідомлялося, що в бою за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал.
Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.
Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.
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