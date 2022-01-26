В олімпійському Пекіні роздали презервативи й обмежили фізичні контакти

На Ікрах-2022 діють суворі обмеження, але традицію видавати нацуцюрники не змінили

На Олімпіаді в Пекіні спортсмени та особи, які їх супроводжують, отримають презервативи. Таким чином організатори зимових Ігор збираються продовжити традицію з надання захисних засобів, незважаючи на докладні інструкції щодо дотримання фізичної дистанції у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У керівництві Ігор-2022 за заходами боротьби з Covid-19 наказано зводити до мінімуму фізичні взаємодії, такі як обійми, рукостискання, а також дотримуватися соціальної дистанції не менше двох метрів від інших учасників.

«Усі підрозділи, пов'язані з Олімпійськими іграми, у відповідний час безкоштовно надаватимуть відповідну кількість презервативів людям, які зареєструвалися в «замкненій системі регулювання», – повідомляє Reuters з посиланням на оргкомітет Ігор.

Як зазначається, першими презервативи виявили журналісти, які вже прибули до Пекіна. У кожному номері готелю лежало по п'ять упаковок презервативів, кожна з яких виконана в кольорах олімпійської емблеми із зображенням китайського ліхтарика.

Зимова Олімпіада у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого 2022 року.

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