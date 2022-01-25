Красуня Терлюга здобула перше «золото» після Олімпіади і весілля
Каратистка виграла Відкритий чемпіонат Парижа
Срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга здобула першу нагороду після Ігор-2020 і весілля, яке вона відгуляла після змагань у Японії. Каратистка з Одеси здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Парижа. Найкраща в своєму виді спорту за підсумками минулого року українка у фіналі (до 55 кг) здолала француженку Тіллу Леваше (2:1). Примітно, що Анжеліка стала єдиною не француженкою, хто піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу.
«Сезон розпочався приголомшливо. Продовжуйте старанно працювати задля досягнення своїх цілей», – написала Терлюга в соцмережах.
В скарбничці збірної України після турніру в Парижі повний комплект нагород. Срібну нагороду здобула Юлія Палашевська (до 50 кг), бронзові – Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Олег Пащенко (до 75 кг).
В командному заліку українська збірна стала другою, пропустивши вперед французів.
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