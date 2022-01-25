Красуня Терлюга здобула перше «золото» після Олімпіади і весілля

Каратистка виграла Відкритий чемпіонат Парижа

Срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга здобула першу нагороду після Ігор-2020 і весілля, яке вона відгуляла після змагань у Японії. Каратистка з Одеси здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Парижа. Найкраща в своєму виді спорту за підсумками минулого року українка у фіналі (до 55 кг) здолала француженку Тіллу Леваше (2:1). Примітно, що Анжеліка стала єдиною не француженкою, хто піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу.

«Сезон розпочався приголомшливо. Продовжуйте старанно працювати задля досягнення своїх цілей», – написала Терлюга в соцмережах.

В скарбничці збірної України після турніру в Парижі повний комплект нагород. Срібну нагороду здобула Юлія Палашевська (до 50 кг), бронзові – Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Олег Пащенко (до 75 кг).

В командному заліку українська збірна стала другою, пропустивши вперед французів.