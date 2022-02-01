У поліції назвали основні версії загибелі Вірчиса

Володимир Вірчис пішов з життя у 48 років

Колишній боксер міг накласти на себе руки через боргові зобов’язання

Поліція Києва озвучила свою версію загибелі колишнього чемпіона Європи з боксу Володимира Вірчиса. Правоохоронні органи схиляються до того, що спортсмена довели до самогубства або він наклав на себе руки через боргові зобов’язання.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою «самогубство».

Тіло Вірчиса було виявлено перехожим у ніч проти 28 січня у Дніпровському районі столиці.

Перед смертю Володимир влаштував скандал у суді в справі загиблої активістки Катерини Гандзюк. Боксер вимагав сплатити борг у підозрюваного в убивстві Владислава Мангера.

Раніше стало відомо, що Вірчис звертався по допомогу до друзів.