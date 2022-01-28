Перед смертю Вірчис звертався по допомогу і влаштував скандал на суді у справі Гандзюк

Знаменитий боксер був у відчаї і хотів розпочати життя з початку

Колишній чемпіон Європи з боксу Володимир Вірчис покінчив життя самогубством. Перед смертю, як стало відомо, він звертався по допомогу до друзів.

«Привіт друзі. Напевно знайдуться, не дай Боже звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх покинули близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з «0»? Руки є, ноги є, мізків трохи не вистачає.

Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться. Алкоголь та наркотики не пропонувати. Може, разом щось придумаємо? Якщо що, пишіть. Дещо дивно виглядає, коли боксери за допомогою звертаються».

Кілька днів тому Вірчис прийшов на суд над підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк Владиславом Мангером. Раніше боксер викликався бути поручителем Мангера, а цього разу влаштував скандал, вимагаючи у підозрюваного повернути йому гроші.

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

Після завершення кар'єри Вірчис займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька Аміна.