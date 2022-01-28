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    Знаменитий український боксер Вірчис наклав на себе руки

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    Володимир Вірчис вийшов з дому і не повернувся - Знаменитий український боксер Вірчис наклав на себе руки
    Володимир Вірчис вийшов з дому і не повернувся
    фото з відкритих джерел

    Спортсмен вийшов зранку з дому і не повернувся

    Колишній український боксер Володимир Вірчис помер на 49-му році життя. Причини смерті не уточнюються. На сторінці «Український бокс. Перезавантаження» у Facebook повідомили, що вчора Вірчис вийшов із дому, але так і не повернувся.

    Як повідомляє «Обозреватель», спортсмен наклав на себе руки.

    У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

    Після завершення кар'єри Вірчис займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька Аміна.

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    Теги: бокс Володимир Вірчис
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    Знаменитий український боксер Вірчис наклав на себе руки