Знаменитий український боксер Вірчис наклав на себе руки

Володимир Вірчис вийшов з дому і не повернувся

Спортсмен вийшов зранку з дому і не повернувся

Колишній український боксер Володимир Вірчис помер на 49-му році життя. Причини смерті не уточнюються. На сторінці «Український бокс. Перезавантаження» у Facebook повідомили, що вчора Вірчис вийшов із дому, але так і не повернувся.

Як повідомляє «Обозреватель», спортсмен наклав на себе руки.

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

Після завершення кар'єри Вірчис займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька Аміна.