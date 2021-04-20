$107 млн: стала відома сума відступних, отриманих Моурінью

Португальський тренер нечасто допрацьовує контракт до кінця

Жозе Моурінью вкотре звільнили до завершення терміну дії контракту. Черговою зупинкою португальського тренера був лондонський «Тоттенгем», у якому він працював з 2019 року. Моурінью показали на двері, тож йому виплатять чималі відступні.

Відомо, що згідно з пунктом у договорі з португальцем, дострокове розірвання контракту принесе йому 15 млн фунтів в якості компенсації. Раніше, нагадаємо, тренер отримував 18 млн фунтів від «Челсі» за звільнення в 2007 році, 17 – від «Реала» (2013), 12,5 – знову від «Челсі» (2015), а також 15 – від «Манчестер Юнайтед» (2018 ). Загальна сума виплат склала 77,5 млн фунтів, або $107 млн 205 тис.

«Тоттенхем» (50 очок) посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. Клуб відстає від «Вест Гема», що йде четвертим, на п'ять очок. Крім того, «шпори» в 1/8 фіналу Ліги Європи вилетіли від загребського «Динамо», а також припинили участь в Кубку Англії на тій же стадії. Разом з тим лондонці вийшли у фінал Кубка Ліги, де 25 квітня зіграють з «Манчестер Сіті».

Потенційним наступником Моурінью називають Юліана Нагельсманна, який очолює «РБ Лейпциг». При цьому зарплата німецького фахівця буде в два рази меншою, ніж у Моуріньо. Ще одним кандидатом називають Брендана Роджерса. Однак ключовим фактором будуть фінансові можливості клубу.