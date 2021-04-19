Збірна України з футболу через створення Суперліги залишиться без капітана

УЄФА має намір заборонити гравцям, які представлятимуть клуби новоствореної ліги, виступати за національні збірні

Президент УЄФА Александер Чеферін відреагував на створення футбольної Суперліги, до якої увійдуть 20 провідних клубів континенту. Мішенню поки що він обрав футболістів, які отримують в цих клубаз зарплатню і за контрактами мають їх відпрацьовувати на футбольному полі. Чеферін підкреслив, що футболісти з клубів Суперліги не зможуть виступати за свої національні команди. За його словами, для таких гравців буде введена заборона на участь в чемпіонатах світу і Європи.

«Ті, хто стане грати за команди, які можуть виступити в такій закритій лізі, не зможуть виступати на чемпіонатах світу та Європи. Їм заборонять виступати за національні збірні», – сказав Чеферін на відеоконференції для ЗМІ.

Разом з тим глава УЄФА жорстко відреагував на створення Суперліги, про формування якої стало відомо в ніч з 18 на 19 квітня. До неї увійшли «Арсенал», «Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Реал», «Барселона», «Атлетіко», «Мілан», «Інтер» і « Ювентус ». Ще 8 команд-учасниць будуть оголошені пізніше. Очікується, що турнір почнеться в серпні 2021 року.

Як відомо, за «Манчестер Сіті» виступає капітан збірної України Олександр Зінченко, а в «Реалі» резервним воротарем є Андрій Лунін.