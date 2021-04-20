Президент «Реала» Перес спрогнозував смерть футболу за декілька років

Голова футбольної Суперліги назвав безглуздим новий формат Ліги чемпіонів

Флорентіно Перес, президент «Реала» і щойноутвореної футбольної Суперліги, прокоментував рішення УЄФА змінити формат Ліги чемпіонів і заспокоїв гравців, яким керівний футбольний орган погрожує дискваліфікаціями.

«Гравці можуть бути спокійними, бо цього не відбудеться. Але ті, хто керує монополіями УЄФА, мають бути чесними. УЄФА не має гарного іміджу. Я не хочу згадувати речі, які сталися, але це повинен бути діалог, а не загрози. Вони представили формат, який ніхто не розуміє, і кажуть, що зміни почнуться в 2024 році – але з їх форматом футбол помре до 2024 року. Є клуби, які втратили сотні мільйонів», – наводить слова Переса Marca.

Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили такі клуби, як «Арсенал», «Тоттенхем», «Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Мілан», «Інтер», «Ювентус», «Барселона», мадридські «Реал» і «Атлетіко». Президентом ліги став Флорентіно Перес, який займає аналогічну посаду в «Королівському клубі». Команди-засновники отримають одноразовий платіж у розмірі €3,5 млрд.