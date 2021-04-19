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    Сезон провалено: трьох півфіналістів Ліги чемпіонів дискваліфікують

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    &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; і &laquo;Челсі&raquo; напевно вже не зіграють у Лізі чемпіонів - Сезон провалено: трьох півфіналістів Ліги чемпіонів дискваліфікують
    «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» напевно вже не зіграють у Лізі чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Створення футбольної Суперліги вимагає від УЄФА термінових і рішучих дій

    Член виконкому УЄФА Йєспер Меллер вважає можливим виключення 12 клубів-засновників Суперліги з турнірів під егідою організації. Якщо рішення буде прийнято, то «Реал», «Манчестер Сіті» і «Челсі» можуть бути відсторонені від участі в півфіналі Ліги чемпіонів цього сезону.

    «У п'ятницю відбудеться позачергове засідання виконкому. Я очікую, що 12 клубів будуть дискваліфіковані», – наводить слова Меллера DR Sporten.

    У ніч з 18 на 19 квітня стало відомо про формування Суперліги, в яку потрапили «Арсенал», «Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Реал», «Барселона», «Атлетіко», «Мілан», «Інтер» і «Ювентус».

    У півфіналі Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» зіграє проти «ПСЖ» 28 квітня і 4 травня, а «Реал» проти «Челсі» 27 квітня і 5 травня.

    За «Манчестер Сіті» грає Олександр Зінченко, і колекції українця трофею Ліги чемпіонів немає.

    Раніше президент УЄФА заявив, що футболісти, які гратимуть за клуби в Суперлізі не зможуть виступати за національні збірні.

    Формат Суперліги передбачає участь у ній 20 команд. Німецькі і французькі клуби ще не дали згоду на участь у новому турнірі.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперліга
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