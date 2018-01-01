В Україні можуть ввести тюремний строк за вживання допінгу

Відповідний документ вносить ряд змін до чинного Кримінального Кодексу

Український уряд взявся за перегляд антидопінгового законодавства, щоб наблизити його до загальносвітових норм. Кабмін пропонує збільшити штрафи за примус спортсменів до допінгу в 100 разів. А також має намір встановити для злісних порушників тюремний строк до 8 років. Відповідні правила уряд подав на розгляд Верховної Раді 9 січня 2018 року



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Покарання за допінг в Україні

Відповідний документ вносить ряд змін до чинного Кримінального Кодексу

Український уряд взявся за перегляд антидопінгового законодавства, щоб наблизити його до загальносвітових норм.

Кабмін пропонує збільшити штрафи за примус спортсменів до допінгу в 100 разів. А також має намір встановити для злісних порушників тюремний строк до 8 років. Відповідні правила уряд подав на розгляд Верховної Раді 9 січня 2018 року (законопроект №7479).

Документ вносить ряд змін до чинного Кримінального Кодексу. Зокрема, він збільшує штрафи з 50 до 5000 неоподатковуваних податком мінімумів (85 тис. Грн.). Причому санкції будуть застосовуватися не тільки за спонукання до застосування заборонених препаратів неповнолітніми, як це передбачено чинним законодавством. Оштрафують будь-якого, хто буде підштовхувати дорослого до вживання допінгу, і навіть за спробу призначення препаратів, а також їх розповсюдження.

Якщо аналогічні порушення будуть застосовані до дитини, злочинцеві буде загрожувати тюремний строк від 3 до 5 років. Позбавлення волі передбачено також і для систематичних порушників: повторна спроба примусити або призначити спортсмену заборонений препарат обернеться строк від 5 до 7 років з позбавленням права займати окремі посади на строк до 3-х років.

Найсуворіше покарання передбачено для тих, хто спробує нагодувати допінгом групу осіб. За це можна потрапити за грати на 8 років. А якщо при цьому препарат завдав шкоди здоров'ю потерпілого - і зовсім на 10 років.

Якщо нардепи підтримають ініціативи уряду, закон вступить в силу на наступний день після публікації.

Джерело: UBR