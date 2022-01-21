Луніна чекають у «Ліверпулі». «Реал» повісив на українця привабливий цінник

Мадридський клуб хоче виручити за воротаря 20 млн євро

На воротаря мадридського «Реала» Андрія Луніна з’явився покупець. Українського футболіста хоче бачити в своїх лавах одна з найсильніших команд Англії «Ліверпуль». Про це повідомляє іспанське El Nacional.

За інформацією видання, тренер «червоних» Юрген Клопп шукає вправного дублера бразильцю Аліссону, який дуже часто травмується.

Після того, як «Ліверпуль» виявив зацікавленість у футболістові, «Реал» одразу підвищив суму відступних. Мадридський клуб хоче виручити на трансфері 20 млн євро, хоча сам придбав його у «Зорі» за 8,5 млн євро.

Андрій Лунін є чемпіоном світу серед молоді. Кілька років провів в оренді в командах другої іспанської ліги, а цього сезону його залишили в «Реалі». За «Королівський клуб» українець цього року провів усього два матчі, а минулого взагалі з’явився на полі лише одного разу. Першим номером іспанського клубу є бельгієць Тібо Куртуа.

Контракт Андрія з «Реалом» розрахований до літа 2024 року.