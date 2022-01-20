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    Зірка збірної Бразилії отримав дев’ять років тюрми за групове зґвалтування

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    Робіньо провів 100 матчів за збірну Бразилії - Зірка збірної Бразилії отримав дев’ять років тюрми за групове зґвалтування
    Робіньо провів 100 матчів за збірну Бразилії
    фото з відкритих джерел

    Робіньо програв касаційну скаргу, але деякий час ще погуляє на свободі

    Колишній нападник «Реала» Робіньо, який провів 100 матчів за збірну Бразилії, покараний за участь у груповому зґвалтуванні. Касаційний суд Риму відхилив скаргу 37-річного футболіста та його друга Рікардо Фалько та підтвердив рішення нижчих інстанцій засудити двох чоловіків до дев'яти років позбавлення волі. Вирок набув чинності після ухвалення вердикту.

    За інформацією UOL, Італія може вимагати екстрадицію Робіньо та Фалько, але навряд чи її досягне, тому, ймовірно, попросить Бразилію забезпечити відбування винними покарання у місцевій в'язниці.

    Інцидент, про який йдеться, стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець та ще п'ять людей зґвалтували дівчину з Албанії у нічному клубі. Вона була у стані алкогольного сп'яніння. Того вечора дівчина відзначала 23-річчя.

    Футболіста засудили у листопаді 2017 року в Італії, але нападник та його адвокати намагалися оскаржити вирок.

    Робіньо відомий за виступами за «Сантос», «Реал», «Манчестер Сіті», «Мілан».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК «Мілан»
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    Зірка збірної Бразилії отримав дев’ять років тюрми за групове зґвалтування