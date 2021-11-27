  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Став відомий час стикового матчу чемпіонату світу Шотландія – Україна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Щоб потрапити до Катару, збірній України потрібно здобути дві перемоги - Став відомий час стикового матчу чемпіонату світу Шотландія – Україна
    Щоб потрапити до Катару, збірній України потрібно здобути дві перемоги
    фото з відкритих джерел

    Команди вийдуть на поле в Глазго о 21:45

    В Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу. 24 березня 2022 року збірна України в Глазго зустрінеться з Шотландією. Гра розпочнеться о 21:45.

    В разі успіху в півфіналі, наша команда вийде на сильнішого в парі Вельс – Австрія. Переможець фіналу потрапить на Мундіаль, який пройде в листопаді-грудні наступного року.

    Повні результати жеребкування плей-оф чемпіонату світу.

    44_22

    Раніше про емоції під час жеребкування розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Став відомий час стикового матчу чемпіонату світу Шотландія – Україна