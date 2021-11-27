Став відомий час стикового матчу чемпіонату світу Шотландія – Україна

Щоб потрапити до Катару, збірній України потрібно здобути дві перемоги

Команди вийдуть на поле в Глазго о 21:45

В Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу. 24 березня 2022 року збірна України в Глазго зустрінеться з Шотландією. Гра розпочнеться о 21:45.

В разі успіху в півфіналі, наша команда вийде на сильнішого в парі Вельс – Австрія. Переможець фіналу потрапить на Мундіаль, який пройде в листопаді-грудні наступного року.

Повні результати жеребкування плей-оф чемпіонату світу.

Раніше про емоції під час жеребкування розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.