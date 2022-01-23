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    ЗМІ: Шевченко погодився очолити збірну Польщі і поведе «кадру» на Росію

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    Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі - ЗМІ: Шевченко погодився очолити збірну Польщі і поведе «кадру» на Росію
    Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі
    фото з відкритих джерел

    Якщо контракт буде укладено, український тренер зароблятиме 2,5 млн євро на рік

    Андрій Шевченко є фаворитом на посаду головного тренера збірної Польщі. ЗМІ навіть пишуть, зокрема sport.se.pl, що український тренер узгодив деталі контракту з Польським футбольним союзом. Як передбачається, Шевченко отримуватиме на новій роботі 2,5 млн євро на рік.

    Перешкодою до підписання контракту з поляками є чинна угода українця з «Дженоа», звідки його нещодавно звільнили. Як ми повідомляли, Шевченко залишився працювати в італійському клубі і має отримувати разом зі своїм штабом зарплатню до літа 2024 року – саме тоді спливає його термін угоди з генуезькою командою.

    Очікується, що Шевченка представлять головним тренером збірної Польщі 31 січня. Про це повідомляє vzbirna.

    «Кадра», як називають польську збірну, посіла друге місце у відбірній групі чемпіонату світу і зіграє в стикових матчах за право вийти до фінальної частини. 24 березня на них чекає гра проти збірної Росії.

    Раніше Андрій Шевченко успішно працював з національною збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

    Збірна Польщі залишилася без тренера перед новорічними святами. Португальський спеціаліст Паулу Соуза, який очолював «Кадру», несподівано залишив команду і переїхав на роботу до Бразилії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    ЗМІ: Шевченко погодився очолити збірну Польщі і поведе «кадру» на Росію