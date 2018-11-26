Василь Іванчук став третім на шаховому турнірі у Хорватії
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Василь Іванчук
Фото: Ritvo Photography
А юніори стартують на олімпіаді у Туреччині
Василь Іванчук із результатом сім очок з 11-ти посів третє місце на представницькому турнірі Turnir mira у Загребі.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації шахів України.
Стільки ж очок набрав другий призер Етьєн Бакро (Франція), а перемогу виборов Башкаран Адібан (Індія), який набрав 7,5 очка.
Водночас, у Туреччині стартувала шахова олімпіада серед шахістів віком до 16-ти років.
Україну на турнірі представляють Віктор Матвіїшен, Валентин Байдецький, Платон Гальперін, Надія Шпанко, Марія Бердник.
Олімпіада пройде у дев’ять турів з 25 листопада до 2 грудня.
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