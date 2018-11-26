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    Василь Іванчук став третім на шаховому турнірі у Хорватії

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    Василь Іванчук - Василь Іванчук став третім на шаховому турнірі у Хорватії
    Василь Іванчук
    Фото: Ritvo Photography

    А юніори стартують на олімпіаді у Туреччині

    Василь Іванчук із результатом сім очок з 11-ти посів третє місце на представницькому турнірі Turnir mira у Загребі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації шахів України.

    Стільки ж очок набрав другий призер Етьєн Бакро (Франція), а перемогу виборов Башкаран Адібан (Індія), який набрав 7,5 очка.

    Водночас, у Туреччині стартувала шахова олімпіада серед шахістів віком до 16-ти років.

    Україну на турнірі представляють Віктор Матвіїшен, Валентин Байдецький, Платон Гальперін, Надія Шпанко, Марія Бердник.

    Олімпіада пройде у дев’ять турів з 25 листопада до 2 грудня.

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    шахи українці Інтелектуальні види спорту
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