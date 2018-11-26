Верняєв і Радівілов завоювали золоті медалі на етапі Кубка світу у Німеччині
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Олег Верняєв
Фото: НОК України
Також на п'єдестал пошани піднялася Діана Варинська
Українські гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов стали переможцями етапу Кубка світу у німецькому Котбусі.
Олімпійський чемпіон Ріо-2018 Верняєв виграв змагання у вправах на паралельних брусах.
Радівілов не залишив шансів суперникам в опорному стрибку.
Також на цьому етапі Кубка світу «бронзу» завоювала Діана Варинська, яка стала третьою у вправах на колоді.
Однак ще на етапі у Парижі вона виграла загальний залік у цій дисципліні.
Етап Кубку світу у Котбусі є першим з восьми, на яких буду розігруватися особисті ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.
Джерело: Xsport.ua