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    Верняєв і Радівілов завоювали золоті медалі на етапі Кубка світу у Німеччині

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    Олег Верняєв - Верняєв і Радівілов завоювали золоті медалі на етапі Кубка світу у Німеччині
    Олег Верняєв
    Фото: НОК України

    Також на п'єдестал пошани піднялася Діана Варинська

    Українські гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов стали переможцями етапу Кубка світу у німецькому Котбусі.

    Олімпійський чемпіон Ріо-2018 Верняєв виграв змагання у вправах на паралельних брусах.

    Радівілов не залишив шансів суперникам в опорному стрибку.

    Також на цьому етапі Кубка світу «бронзу» завоювала Діана Варинська, яка стала третьою у вправах на колоді.

    Однак ще на етапі у Парижі вона виграла загальний залік у цій дисципліні.

    Етап Кубку світу у Котбусі є першим з восьми, на яких буду розігруватися особисті ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

    Джерело: Xsport.ua

    Олег Верняєв Ігор Радівілов спортивна гімнастика Кубок світу
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