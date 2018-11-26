Верняєв і Радівілов завоювали золоті медалі на етапі Кубка світу у Німеччині



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Олег Верняєв Фото: НОК України

Також на п'єдестал пошани піднялася Діана Варинська

Українські гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов стали переможцями етапу Кубка світу у німецькому Котбусі.

Олімпійський чемпіон Ріо-2018 Верняєв виграв змагання у вправах на паралельних брусах.

Радівілов не залишив шансів суперникам в опорному стрибку.

Також на цьому етапі Кубка світу «бронзу» завоювала Діана Варинська, яка стала третьою у вправах на колоді.

Однак ще на етапі у Парижі вона виграла загальний залік у цій дисципліні.

Етап Кубку світу у Котбусі є першим з восьми, на яких буду розігруватися особисті ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Джерело: Xsport.ua