Команда сімейства Засух зазнала драматичної поразки і вибула з Ліги Європи



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Роберт Муріч атакує ворота Євгена Волинця Світлина - gol.dnevnik.hr

Єдиний м’яч клуб із села на Київщині пропустив в екстратаймі

«Колос» із Ковалівки завершив виступи в Лізі Європи. Сенсаційно перемігши у другому раунді кваліфікації грецький «Аріс», щойно команда сімейства Засух зазнала драматичної поразки в екстратаймі від хорватської «Рієки».

«Рієка» (Хорватія) – «Колос» (Ковалівка, Україна) – 2:0

Гол: 1:0 – Есковал (102). 2:0 - Андріяшевіч (115)

«Рієка»: Невістіч – Чапан, Велковскі (Есковал, 91), Смолчіч – Томечак (Распоповіч, 90+2), Ґнезда Черін (Лепіньїца, 99), Домаґой Павічіч (Куленовіч, 71), Стефуль – Муріч, Стєпан Лончар – Андріяшевіч (к). Тренер – Сімон Розман

«Колос»: Євген Волинець – Микита Кравченко, Віталій Гавриш (к), Кирило Петров (Павло Оріховський, 108), Євген Новак, Владислав Ємець – Євген Смирний (Денис Костишин, 84), Андрій Богданов, Задоя, Антюх (Морозко, 90+5) – Володимир Лисенко (Євген Селезньов, 71). Тренер – Руслан Костишин

Судді: Тьяґу Мартінш – Бруну Альвеш, Педру Альмейда (всі – Португалія)

Попередження: Распоповіч (105), Стефуль (106), Куленовіч (108) – Микита Кравченко (3), Задоя (37), Андрій Богданов (108)

24 вересня. Рієка. Stadion HNK Rijeka. Без глядачів

Єдиний м’яч у цій зустрічі наприкінці першого додаткового тайму забив ударом у падінні португальський оборонець «Рієки» Жоау Есковаль, який незадовго до того вийшов на заміну.

А вдруге за п'ять хвилин до завершення ігрового часу хорвати забили після того, як Євген Волинець невдало перехопив м'яч після флангового навісу Роберта Муріча. Воротар випустив м'яч з рук, а Франко Андріяшевіч спрямував кулю у ворота - 2:0.

Цей м’яч виявився у грі єдиним.