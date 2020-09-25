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    Команда сімейства Засух зазнала драматичної поразки і вибула з Ліги Європи

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    Роберт Муріч атакує ворота Євгена Волинця - Команда сімейства Засух зазнала драматичної поразки і вибула з Ліги Європи
    Роберт Муріч атакує ворота Євгена Волинця
    Світлина - gol.dnevnik.hr

    Єдиний м’яч клуб із села на Київщині пропустив в екстратаймі

    «Колос» із Ковалівки завершив виступи в Лізі Європи. Сенсаційно перемігши у другому раунді кваліфікації грецький «Аріс», щойно команда сімейства Засух зазнала драматичної поразки в екстратаймі від хорватської «Рієки».

    «Рієка» (Хорватія) – «Колос» (Ковалівка, Україна) – 2:0

    Гол: 1:0 – Есковал (102). 2:0 - Андріяшевіч (115)

    «Рієка»: Невістіч – Чапан, Велковскі (Есковал, 91), Смолчіч – Томечак (Распоповіч, 90+2), Ґнезда Черін (Лепіньїца, 99), Домаґой Павічіч (Куленовіч, 71), Стефуль – Муріч, Стєпан Лончар – Андріяшевіч (к). Тренер – Сімон Розман

    «Колос»: Євген Волинець – Микита Кравченко, Віталій Гавриш (к), Кирило Петров (Павло Оріховський, 108), Євген Новак, Владислав Ємець – Євген Смирний (Денис Костишин, 84), Андрій Богданов, Задоя, Антюх (Морозко, 90+5) – Володимир Лисенко (Євген Селезньов, 71). Тренер – Руслан Костишин

    Судді: Тьяґу Мартінш – Бруну Альвеш, Педру Альмейда (всі – Португалія)

    Попередження: Распоповіч (105), Стефуль (106), Куленовіч (108) – Микита Кравченко (3), Задоя (37), Андрій Богданов (108)

    24 вересня. Рієка. Stadion HNK Rijeka. Без глядачів

    Єдиний м’яч у цій зустрічі наприкінці першого додаткового тайму забив ударом у падінні португальський оборонець «Рієки» Жоау Есковаль, який незадовго до того вийшов на заміну.

    А вдруге за п'ять хвилин до завершення ігрового часу хорвати забили після того, як Євген Волинець невдало перехопив м'яч після флангового навісу Роберта Муріча. Воротар випустив м'яч з рук, а Франко Андріяшевіч спрямував кулю у ворота - 2:0. 

    Цей м’яч виявився у грі єдиним.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Євген Селезньов Андрій Богданов Євген Смирний Павло Оріховський ФК «Колос» (Ковалівка) Кирило Петров Владислав Ємець ФК «Рієка» Руслан Костишин Денис Костишин Володимир Лисенко Євген Волинець Віталій Гавриш Євген Новак Іван Томечак Жоау Есковал Франко Андріяшевіч Роберт Муріч Сімон Розман Микита Кравченко
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