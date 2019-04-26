Видатний спортсмен відреагував на прийняття Закону про Мову: «Пишаюся тим, що розмовляю українською»



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Дмитро підручний щиро радіє підтримці Мови на законодавчому рівні Instagram Дмитра Підручного

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний ніколи не приховував патріотичних почуттів

Перший в українській історії біатлоніст-чоловік, якому вдалося виграти чемпіонат світу з біатлону, радісно відреагував на підтриманий народними обранцями «Закон про забезпечення функціонування української мови як державної» (№5670-д).

«Пишаюся тим, що я українець! - написав Дмитро в себе в Instagram. - Пишаюся тим, що розмовляю українською мовою! Є українська мова - є Україна! Бо мова має значення».

Цікаво, що свої вподобайки під постом Підручного з відомих українських спортсменів поставили лише чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк, найсильніша фристайлістка Ольга Полюк і екс-чемпіонка світу з літнього біатлону Світлана Крикончук. Загалом «лайками» пост Дмитра підтримало понад 700 користувачів.

Тернополянин Підручний ніколи не приховував своїх патріотичних почуттів. Скажімо, раніше він єдиний поміж представників української збірної з біатлону не побоявся сказати, що у Росію за умови війни їхати не треба.