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Як купити квитки на червневі матчі збірної України з футболу: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Як купити квитки на червневі матчі збірної України з футболу: деталі
7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із Канадою (початок зустрічі – о 21:30 за Києвом)

Відсьогодні вболівальники синьо-жовтих матимуть змогу придбати квитки на матчі у Канаді

У червні збірна України вперше в історії проведе офіційні матчі в Канаді: у межах підготовки до відбору чемпіонату світу-2026 синьо-жовті разом із командами Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару візьмуть участь у турнірі Canadian Shield, що відбуватиметься в Торонто. Про це повідомляє «Главком».

Протягом цього історичного для нашої команди змагання вона проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою (початок зустрічі – о 21:30 за Києвом), а 10-го числа – із Новою Зеландією (23:00).

Відсьогодні вболівальники синьо-жовтих матимуть змогу придбати квитки на ці матчі за відповідними посиланнями:

Як повідомлялося, визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ними стали «Барселона» та «Парі Сен-Жермен», які за сумою двох матчів обіграли відповідно «Боруссію» Дортмунд і «Астон Віллу».

«Барселона» – «Боруссія»

Каталонці, маючи комфортну перевагу після домашньої перемоги 4:0, поступилися на виїзді 1:3. Єдиний гол «Барси» стався після автоголу Рамі Бенсебаїні. Героєм матчу став нападник «Боруссії» Серху Гірассі, який оформив хет-трик.

Проте загальний рахунок 5:3 на користь «Барселони» забезпечив їй місце в півфіналі .​

«Астон Вілла» – «ПСЖ»

Французький клуб, вигравши перший матч 3:1, у матчі-відповіді поступився 2:3, але за сумою двох зустрічей 5:4 пройшов далі. «Астон Вілла» зуміла забити двічі за три хвилини, створивши інтригу, але «ПСЖ» втримав результат і вийшов до півфіналу.​

Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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