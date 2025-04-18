Вікенд для легіонерів збірної України: що очікує на наших футболістів

Ігровий клубний вікенд для легіонерів збірної України розтягнеться на чотири дні

У суботу «Евертон» Віталія Миколенка вдома гратиме з «Манчестер Сіті»

Прийдешній ігровий клубний вікенд для легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав до національної команди на березневі матчі плей-оф Ліги націй, розтягнеться на чотири календарні дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 18 квітня, у межах 43-го туру англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова на виїзді зіграє проти «Міддлсбро» (початок зустрічі – о 17:00 за київським часом).

У суботу, 19 квітня, у 33-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка прийматиме «Брайтон» (17:00), «Евертон» Віталія Миколенка вдома гратиме з «Манчестер Сіті» (17:00), а «Борнмут» Іллі Забарного в Лондоні зустрічатиметься з місцевим «Крістал Пелас» (17:00).

В американській МЛС «Остін» Олександра Сватка прийматиме «Лос-Анджелес Гелаксі» (20:45).

У 33-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика вдома зіграє з «Вероною» (21:45).

У 30-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна на виїзді протистоятиме «Гімарайншу» (22:30).

У неділю, 20 квітня, в АПЛ «Арсенал» Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з «Іпсвічем» (16:00), а в 33-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна вдома прийматиме «Атлетик» (22:00).

У понеділок, 21 квітня, «Плімут» Таловєрова знову зіграє в Чемпіоншипі: у 44-му турі команда прийматиме «Ковентрі» (17:00).

Також у понеділок, але в межах чемпіонату Іспанії, «Жирона» Віктора Циганкова на домашньому стадіоні зустрінеться з «Бетісом» (22:00).

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.