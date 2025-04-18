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Після невдалого сезону «Реал» збирається попрощатися з кількома гравцями, — ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Після невдалого сезону «Реал» збирається попрощатися з кількома гравцями, — ЗМІ
«Реал» поступився «Арсеналу» в Лізі чемпіонів
фото: Reuters

Після вильоту вершкових з Ліги чемпіонів у кількох гравців послабилися позиції в команді

Результати мадридського «Реалу» здатні безпосередньо вплинути на рішення керівництва клубу про продовження контрактів із деякими футболістами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Relevo.

Згідно з інформацією джерела, після вильоту вершкових з Ліги чемпіонів послабилися позиції в команді у наступних гравців – Лука Модріч, Хесус Вальєхо, Лукас Васкес і Давид Алаба. Наголошується, що найбільші шанси на пролонгацію трудової угоди з названих футболістів має 39-річний Модріч.

Питання з майбутнім 32-річного Алаби у клубі буде вирішено після закінчення клубного чемпіонату світу, що стартує у червні. Висока ймовірність того, що влітку «Реал» залишить 33-річний Лукас Васкес, на позицію якого підпишуть Трента Александер-Арнольда.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Ліга чемпіонів

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