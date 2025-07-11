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Віцечемпіон України з хокею у Балтійській лізі: стали відомі деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Віцечемпіон України з хокею у Балтійській лізі: стали відомі деталі
У минулому сезоні «Київ Кепіталз» у фіналі плей-оф чемпіонату України поступились «Кременчуку»
фото: «Київ Кепіталз»

Очікуються, що за бюджетом «Київ Кепіталз» будуть найзаможнішою командою Балтійської ліги

Стали відомі умови, за яких віцечемпіон України з хокею «Київ Кепіталз» зможе заявитися у Балтійську лігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

На засіданні ради Федерації хокею України, яке відбулося 26 червня, власник «Кепіталз» Євген Зімін отримав чіткі орієнтири, як отримати дозвіл на участь в Балтійській лізі. Президент Федерації Сергій Мазур виставив умову: клуб може виступати в закордонному турнірі з умовою, що заявить команду і в національному чемпіонаті.

За інформацією sport.ua, Зімін умови гри прийняв. У сезоні-2025/26 буде два «Кепіталз»: один, очолюваний Вадимом Шахрайчуком і вкомплектований здебільшого дуже досвідченими або зовсім юними українськими хокеїстами виступатиме в чемпіонаті України; другий, який тренуватиме Олег Тимченко, зіграє в Балтійській лізі.

Джерела також повідомляють, що помічником Тимченка буде ще один вихованець харківського хокею Роман Сальников.

«Кепіталз» балтійського зразка найближчим часом мають поповнити українські хокеїсти, які перебувають у Європі, але ще не працевлаштувалися: оборонець Іван Сисак, останнім клубом якого був угорський «Дунайварош», нападники Денис Гончаренко («Перджіне», Італія), Богдан Панасенко і Данило Царковський (обидва – «Цельє», Словенія).

Також з умовою, що виступатиме в Балтійській лізі, начебто погодився на продовження контракту з «Кепіталз» найкращий бомбардир клубу двох останніх сезонів Ярослав Панченко. Крім того, «монархи» збираються підсилити склад мінімум сімома латвійськими хокеїстами.

Очікуються, що за бюджетом «Київ Кепіталз» будуть найзаможнішою командою Балтійської ліги.

У минулому сезоні «Київ Кепіталз у фіналі плей-оф чемпіонату України поступились «Кременчуку».

Як повідомлялося, російський хокеїст Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

Теги: хокей

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