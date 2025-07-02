Вітеру 50 років. З 2019 до 2020 року він очолював збірну України

Вітер став головним тренером московського хокейного клубу «Юнісон»

Українського тренера Сергія Вітера призначено на посаду головного тренера московського хокейного клубу «Юнісон». Про це повідомляє «Главком».

Минулого сезону «Юнісон» посів 32 місце у Всеросійській хокейній лізі. Команда набрала 45 очок у 64 матчах.

Вітеру 50 років. З 2019 до 2020 року він очолював збірну України. Наша збірна під його керівництвом брала участь у чемпіонаті світу (дивізіон I, група «B») та олімпійській кваліфікації.

Також Вітер дев'ять сезонів працював наставником і помічником головного тренера в «Донбасі» та два неповні сезони тренував ХК «Маріуполь». У 2023 році він очолював литовський «Каунас».

Нагадаємо, легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек назвав президента США Дональда Трампа «патологічним брехуном».

«Трамп – патологічний брехун. У світі багато таких людей, але він єдиний, хто є американським президентом. На жаль», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомлялося, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер.

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.