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Віцечемпіон України з хокею має намір заявитись у Балтійську лігу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Віцечемпіон України з хокею має намір заявитись у Балтійську лігу
«Київ Кепіталз» активно веде роботу над проєктом створення власної льодової арени

У минулому сезоні «Київ Кепіталз у фіналі плей-оф чемпіонату України поступились «Кременчуку»

Віцечемпіон України з хокею «Київ Кепіталз» у новому сезоні має намір зіграти у Балтійській лізі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу клубу.

«Наступним важливим кроком для стратегічного розвитку стало наше рішення взяти участь у сезоні-2025/2026 Балтійської хокейної ліги. У цьому напрямку ми вже отримали повну підтримку Міжнародної федерації хокею (IIHF) та Латвійської федерації хокею (LHF), яка є організатором турніру», – йдеться у заяві клубу.

Також зазначається, що йде активна робота над проєктом створення власної льодової арени: обрано локацію, завершується проєктування арени за участі провідних європейських архітектурних бюро, ведеться підготовка юридичного супроводу.

У минулому сезоні «Київ Кепіталз у фіналі плей-оф чемпіонату України поступились «Кременчуку».

Нагадаємо, легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек назвав президента США Дональда Трампа «патологічним брехуном».

«Трамп – патологічний брехун. У світі багато таких людей, але він єдиний, хто є американським президентом. На жаль», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Теги: хокей

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